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22. 01. 2017

В Южной Корее впервые арестовали действующего министра

В Южной Кореи впервые в истории страны арестовали действующего министра стран, передает Yonhap.

Им стала министр культуры, спорта и туризма Чо Юн Сун. Ее арестовали в рамках дела о превышении должностных полномочий.

Министра обвинила в том, что она создала список артистов, писателей и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.

Всем, кто попал в список, было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства. Там было около 10 тысяч фамилий.

Накануне сообщалось, что США потребовали у Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна.

Источник: korrespondent.net

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