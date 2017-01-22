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22. 01. 2017

Порошенко раскритиковал идею отказа от Донбасса

Президент Петр Порошенко подверг критике идею некоторых политиков, призывающих отказаться от Донбасса. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня соборности в Национальном музее Тараса Шевченко.

"Как не прискорбно говорить об этом в День Соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", - сказал президент.

По словам Порошенко, эти политики призывают обращаться с жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса так, "будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100 процентов к миру не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - добавил президент.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что проведение АТО не является основанием для невыплаты пенсии жителям Донбасса.
 

Источник: korrespondent.net

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