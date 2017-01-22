Папа Франциск о популизме в ЕС: напоминает Гитлера

Папа римский Франциск видит параллели между нынешним укреплением позиций популистских движений в Европе и историческими событиями в Веймарской республике в начале 30-х годов прошлого века, где на фоне экономического кризиса и высокой безработицы резко усилились позиции ультраправых партий.
Об этом глава Римско-католической церкви заявил в интервью испанской газете El Pais, которое она разместила в воскресенье, 22 января, на своем сайте.
"Гитлер не захватывал власть, он был избран народом и нанес своему народу огромный ущерб. Во времена кризиса нам отказывает способность трезво мыслить", - предупредил Франциск.
1933 год в Германии был "типичным", считает папа римский. Страна находилась в состоянии кризиса и искала свою идентичность.
"И тогда пришел этот харизматический лидер и пообещал дать им (немцам - Ред.) идентичность. Но он дал им искаженную идентичность, и мы знаем, что случилось потом", - сказал глава Римско-католической церкви.
По его словам, люди "с помощью стен и колючей проволоки пытаются защититься" от тех, кто, как им кажется, угрожает "отобрать их идентичность". Это не означает, что национальные границы не надо контролировать, оговорился папа римский.
Страны, которым угрожает терроризм, имеют основания даже для более строгого контроля, отметил он, добавив, что "ни одна страна не уполномочена отбирать у своих граждан право на диалог с соседями".
В то же время глава Римско-католической церкви призвал Европу больше делать для интеграции беженцев. В противном случае европейскому сообществу может грозить формирование новых гетто, подобных коммуне Моленбек в Брюсселе, населенной преимущественно выходцами из африканских стран, подчеркнул он.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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