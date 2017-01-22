ОБСЕ: В двух поселках очень сложная ситуация

На Донбассе в послках Крутой Балке и Бетманово очень сложная ситуация. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация очень сложная - нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть", - цитирцет Хуга Интерфакс-Украина.

По его словам, ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон.

"Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии", - подчеркнул Хуг.

Оба поселка находятся на линии разграничения, но Крутая Балка контролируется украинской армией, а Бетманово (ранее Красный партизан) - сепаратистами.

Источник: korrespondent.net