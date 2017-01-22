Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2017, воскресенье, 14:05
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
22. 01. 2017

ОБСЕ: В двух поселках очень сложная ситуация

На Донбассе в послках Крутой Балке и Бетманово очень сложная ситуация. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация очень сложная - нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть", - цитирцет Хуга Интерфакс-Украина.

По его словам, ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон.

"Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии", - подчеркнул Хуг.

Оба поселка находятся на линии разграничения, но Крутая Балка контролируется украинской армией, а Бетманово (ранее Красный партизан) - сепаратистами.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.