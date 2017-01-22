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22. 01. 2017

Шкиряк рассказал о покушении на Геращенко

На нардепа Антона Геращенко готовилось покушение российскими спецслужбами. Об этом советник глав МВД Украины Зорян Шкиряк написал в Facebook.

"Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства - российские спецслужбы ", - написал Шкиряк .

По его словам, главными мотивами покушения является деятельность сайта Миротворец, а также "жесткая открытая публичная антироссийская деятельность" Геращенко.

"Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", - подчеркнул советник главы МВД.

Шкиряк также заявил о задержании двоих "исполнителей".

Источник: korrespondent.net

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