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22. 01. 2017

Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти

В январе Россия сократит добычу нефти вдвое положенного по соглашению с ОПЕК - на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Интерфакс. 

По его словам, первоначальный в рамках соглашения с ОПЕК подразумевала сокращение добычи на 50 тысяч баррелей в сутки. Новак выразил уверенность, что по итогам января Россия добудет на 100 тысяч баррелей меньше, чем ранее.

При этом Новак добавил, что говорить о продлении соглашения о сокращении добычи нефти больше, чем на полгода, пока рано. По его словам, "пока нужно как минимум несколько месяцев, чтобы посмотреть, как будет выполняться соглашение", а после этого сроки действия соглашения будут обсуждаться снова.

Договоренность между странами-участницами ОПЕК было достигнуто в конце ноября прошлого года. В начале декабря к решению присоединились 11 стран, не вхоядщих в организацию. К мере сокращения объемов добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки было решено прибегнуть ради стабилизации рынка.

Источник: korrespondent.net

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