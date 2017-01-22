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22. 01. 2017

Порошенко назвал условия изменений в Конституции

Президент Петр Порошенко заявил, что изменения в Конституции об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут сделаны только после прогресса в вопросах безопасности, передает Укринформ.

"Убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских войск и техники, разоружение боевиков, контроль за нашей границей - сначала со стороны ОБСЕ, а потом и наш напрямую", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что до момента решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию.

По словам Порошенко, восстановление территориальной целостности Украины является главным приоритетом власти.

Украинские власти ранее рассказывали о разногласиях с ЕС по выборам на Донбассе.

Ранее президент говорил, что изменения в Конституцию должны носить точечный характер с четким соблюдением всех процедур.

Источник: korrespondent.net

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