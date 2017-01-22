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22. 01. 2017

Медведев назвал иллюзиями ожидание отмены санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал россиян "расстаться с иллюзиями", что западные санкции вскоре будут сняты, передает Газета.Ru.

"Пора расстаться с иллюзиями, что какие-то санкции против России будут отменены. Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных", - сказал председатель правительства РФ, выступая на съезде партии Единая Россия.

Медведев также посоветовал российским аграриям использовать "удачную для них экономическую ситуацию", связанную с санкциями против России.

"А наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами", - сказал российский премьер.

13 января теперь уже бывший президент США Барак Обама продлил еще на год санкции против России, ввденные в марте 2014 года из-за ситуации в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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