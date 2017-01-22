Саакашвили рассказал о фото "в кустах" с присяги Трампа

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пожаловался на украинские СМИ за отказа осветить его приезд на инаугурациюпрезидента США Дональда Трампа.

"Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие... Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы", - написал Саакашвили в Facebook.

Он подчеркнул, что общался с членами команды Трампа в целях дальнейшего сотрудничества.

К своему посту в Facebook Саакашвили добавил скриншот публикации СМИ с заголовком: "Саакашвили - смотрел на инаугурацию из-за забора".

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Источник: korrespondent.net