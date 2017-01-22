"Убийц" Геращенко арестовали на два месяца

Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

"При выборе меры пресечения суд учёл как объём приведённых следователями и прокурорами доказательств из причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что кстати сделано уже не в первый раз", - отметил сам Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, по 112 статье уголовного кодекса обоим подозреваемым грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения. Геращенко подчеркнул, что жизнь и безопасность подозреваемых должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть "диверсионно-террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков". Напомним, что в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, которые по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Источник: korrespondent.net