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22. 01. 2017

В Венесуэле выпустили вертикальные банкноты

 
В Венесуэле ввели в обращение новые вертикальные банкноты, номиналом от 500 до 20 000 боливаров. В этой латиноамериканской стране - гиперинфляция, сообщает ВВС.
 
Поясняющее видео о новых венесуэльских деньгах опубликовано на Youtube.
 
"В Венесуэле начали выпускать новые вертикальные банкноты, чтобы заменить купюры достоинством 100 боливаров, которые стали практически бесполезны из-за гиперинфляции", - указано в описании к видео.
 
 
Самая ценная из новых банкнот - 20 000 боливар на венесуеэльском "черном рынке" стоит меньше, чем $6.
 
По прогнозам, инфляция в 2017 году там достигнет 1600%.
 
Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке оппозиционного парламента страны осуществить переворот в стране.
 
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Источник: korrespondent.net

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