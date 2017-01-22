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22. 01. 2017

На следующей неделе Порошенко поедет в Эстонию и Финляндию

 
Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Эстонскую Республику 23 января и в Финляндию - 24 января, сообщается на сайте главы государства.
 
В ходе визита запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером парламента Ейки Нестором.
 
Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины.
 
В Финляндии Порошенко и его супругу Марину примут президент Финляндии Саули Ниинистьо и госпожа Йенни Хаукио.
 
 
Президенты обсудят отношения между Финляндией и Украиной, ситуацию на востоке Украины и выполнения Минских соглашений.
 
"Кроме того, президенты обменяются мнениями по отношениям между ЕС и Украиной, а также обсудят актуальные международные вопросы, такие как безопасность Балтийского моря и вопросы Арктики", - сообщается на сайте президента Финляндии.
 
Напомним, что на этой неделе Порошенко посетил Международный экономический форум в Давосе. 
 
Порошенко подверг критике идею некоторых политиков, призывающих отказаться от Донбасса.
 
По словам Порошенко, эти политики призывают обращаться с жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса так, "будто они уже не наши украинские граждане".

Источник: korrespondent.net

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