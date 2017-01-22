На следующей неделе Порошенко поедет в Эстонию и Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Эстонскую Республику 23 января и в Финляндию - 24 января, сообщается на сайте главы государства.

В ходе визита запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером парламента Ейки Нестором.

Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины.

В Финляндии Порошенко и его супругу Марину примут президент Финляндии Саули Ниинистьо и госпожа Йенни Хаукио.

Президенты обсудят отношения между Финляндией и Украиной, ситуацию на востоке Украины и выполнения Минских соглашений.

"Кроме того, президенты обменяются мнениями по отношениям между ЕС и Украиной, а также обсудят актуальные международные вопросы, такие как безопасность Балтийского моря и вопросы Арктики", - сообщается на сайте президента Финляндии.

Напомним, что на этой неделе Порошенко посетил Международный экономический форум в Давосе.

Порошенко подверг критике идею некоторых политиков, призывающих отказаться от Донбасса.

По словам Порошенко, эти политики призывают обращаться с жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса так, "будто они уже не наши украинские граждане".

Источник: korrespondent.net