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22. 01. 2017

В Донецкой области перебои со связью - полиция

В Донецкой области были повреждены телефонные коммуникации, сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Утром в отдельных городах региона произошел временный сбой в работе одного из мобильных операторов, в связи с чем полиция перешла на альтернативные средства оперативного реагирования. Все звонки были обработаны, по всем вызовам направлена ​​помощь.

Какой именно оператор работал с перебоями - не сообщается. В тоже время в полиции сообщили, что сейчас колл-центр 102 принимает звонки от всех операторов. Единый аналитический сервисный центр работает в полном объеме.

"В связи с частыми перебоями в работе мобильного оператора, полиция Донецкой области рассматривает вариант сотрудничества с другими мобильными операторами для предоставления жителям своевременной, качественной помощи", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Напомним, что на Донбассе в поселках Крутой Балке и Бетманово очень сложная ситуация, рассказал первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация очень сложная - нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть", - цитирует Хуга Интерфакс-Украина.

Источник: korrespondent.net

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