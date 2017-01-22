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22. 01. 2017

Порошенко раздал госнаграды к Дню Соборности

 
Президент Петр Порошенко наградил народного депутата, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы.
 
Президент провел награждение государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности.
 
Кроме того, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден председатель Комитета Европарламента по иностранным делам, гражданин Германии Элмар Брок.
 
Народный депутат, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко награждена орденом княгини Ольги III степени.
 
Вместе с тем, певице Тине Кароль присвоено звание "Народный артист Украины".
 
 
Ранее президент присвоил освобожденному из плена боевиков Владимиру Жемчугову звания Герой Украины.
 
Напомним, в Киеве сегодня открыли мемориальную доску полковнику армии УНР Евгению Коновальцу.
 

Источник: korrespondent.net

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