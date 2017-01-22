Инаугурация Трампа побила рекорд на ТВ

Встпуление в должность избранного президента США Дональда Трампа посмотрел 31 миллион зрителей.

Согласно сообщению самого Трампа в Twitter, это на 11 миллионов больше зрителей, чем посмотревших инаугурацию бывшего президента Барака Обамы во время его вступления на второй срок в 2013 году.

Напомним, Трамп принял присягу президента США 20 января. Инаугурация 45-го президента прошла на фоне массовых протестов. В Вашингтоне группа одетых в черное провела марш, в ходе которого начала бить витрины магазинов и стекла автомобилей. В ходе протестных акций были арестованы 217 человек.

На следующий после вступления в должность день в Вашингтоне прошел многотысячный марш женщин, выступающих против политики нового президента США.

Аналогичные женские марши против Трампа прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме.