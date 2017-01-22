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22. 01. 2017

Инаугурация Трампа побила рекорд на ТВ

 
Встпуление в должность избранного президента США Дональда Трампа посмотрел 31 миллион зрителей.
 
Согласно сообщению самого Трампа в Twitter, это на 11 миллионов больше зрителей, чем посмотревших инаугурацию бывшего президента Барака Обамы во время его вступления на второй срок в 2013 году.

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.
 
Напомним, Трамп принял присягу президента США 20 января. Инаугурация 45-го президента прошла на фоне массовых протестов. В Вашингтоне группа одетых в черное провела марш, в ходе которого начала бить витрины магазинов и стекла автомобилей. В ходе протестных акций были арестованы 217 человек.
 
 
На следующий после вступления в должность день в Вашингтоне прошел многотысячный марш женщин, выступающих против политики нового президента США.
 
Аналогичные женские марши против Трампа прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме.

Источник: korrespondent.net

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