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22. 01. 2017

День Соборности в Украине: акции и флешмобы

 
В городах Украины в воскресенье прошли мероприятия ко Дню Соборности: участники акций организовывали "живые цепи" и "гербы" Украины и проводили флешмобы.
 
В Запорожье местные жители символически объединили два берега Днепра живой "цепью" на плотине Днепрогэса. В акции приняли участие более 500 жителей Запорожья.
 
Так, в Одессе несколько сотен местных жителей провели флешмоб возле памятника Дюку, сообщает "Думская". Активисты выстроились на Приморском бульваре с флагами областей Украины, а позже сформировали солнце в виде спирали, где сердцевина - флаги областей и Крыма, а лучи - флаги Украины.
 
В Мариуполе вокруг драматического театра жители выстроились в "живую цепь", каждому участнику флешмоба выдали патриотические воздушные шарики. После того, как "цепь" соединилась, участники флешмоба создали "тризуб". Участники акции спели гимн Украины и запустили шарики в небо.
 
 
В Днепре на Соборной площади состоялось открытие памятного креста бойцам Украинской Народной Республики.
 
Во Львове развернули многометровый флаг Украины. 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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