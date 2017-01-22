Сутки в зоне АТО: четверо военных ранены

В воскресенье, 22 января, на Донбассе со стороны сепаратистов зафиксировано 24 обстрела, четверо военных ВСУ получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На Донецком направлении боевики применяли 120-мм минометы, обстреливая Пески, тут же огонь вел снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

На Мариупольском направлении сепаратисты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

В свою очередь, сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах Горловки и Ясиноватой.

Напомним, что в Донецкой области были повреждены телефонные коммуникации.

Источник: korrespondent.net