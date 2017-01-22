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22. 01. 2017

Сутки в зоне АТО: четверо военных ранены

 
В воскресенье, 22 января, на Донбассе со стороны сепаратистов зафиксировано 24 обстрела, четверо военных ВСУ получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
 
"На Донецком направлении боевики применяли 120-мм минометы, обстреливая Пески, тут же огонь вел снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.
 
 
На Мариупольском направлении сепаратисты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
 
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку. 
 
В свою очередь, сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах Горловки и Ясиноватой.
 
Напомним, что в Донецкой области были повреждены телефонные коммуникации.
 

Источник: korrespondent.net

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