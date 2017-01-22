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22. 01. 2017

Австралия отменит проверку паспортов в аэропортах

Правительство Австралии планирует начать тестирование бесконтактной системы установления личности пассажиров в аэропортах, которая избавит от необходимости проверять документы, сообщает Sydney Morning Herald.
 
Пограничный контроль в том виде, в котором он существует сейчас, будет заменен на автоматическое распознавание лица и отпечатков пальцев.
 
Предполагается, что установление личности человека, въезжающего в Австралию из-за рубежа, будет происходить автоматически. Конкретных технологических решений у погранслужб Австралии пока нет — проект находится на стадии размещения госконтрактов.
 
Первые тестовые системы распознавания личности без предъявления паспорта должны, согласно правительственному плану, заработать в аэропорту Канберры уже в июле 2017 года, а к началу 2020 года 90% пассажиров будут проходить пограничный контроль автоматически.
 
Реформа проводится в рамках программы по упрощению проверки документов под названием The Seamless Traveller.
 
Ранее, в Японии, в аэропорту Новый Титосе на острове Хоккайдо самолет скатился с полосы и застрял в снегу. 
 

Источник: korrespondent.net

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