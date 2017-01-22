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22. 01. 2017

"Антонов" может получить британскую технику

 
"Укроборонпром" и Великобритания расширят сотрудничество в рамках программы импортозамещения, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
 
Как сообщается, возможность оснащения украинской авиации техникой от британских компаний и углубление военно-технического сотрудничества обсудили руководители ГК "Укроборонпром" и Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
 
"Я имел возможность воочию убедиться в прочных экономических и торговых связях между ГП "Антонов" и британскими компаниями. Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей", - отметил Министр обороны Великобритании, после ознакомления с новейшим самолетом Ан-132, который создавался при участии британских компаний.
 
С января 2017 в пригороде Лондона работает представительство "Авиалиний Антонова" - "Dreamlifts Ltd".
 
Напомним, что в декабре государственный авиастроительный концерн "Антонов" презентовал новый грузовой самолет АН-132D.
 
Недавно, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что самолеты государственного предприятия "Антонов" получат сертификацию Европейского союза.

Источник: korrespondent.net

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