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22. 01. 2017

Геращенко рассказал, почему его хтели убить

Народный депутат Украины Антон Геращенко допустил, что покушение на его убийство могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.

"Следствие считает, что это [покушение на убийство] скорее всего, связано с моей активной общественной позицией, публичной позицией относительно недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей деятельностью по развитию проекта Миротворец", – сказал он в эфире телеканала 112 Украина. 

По его мнению, этот сайт очень болезнен для всех лиц, которые вели и ведут подрывную деятельность против Украины

Кроме того, нардеп сообщил, что Служба безопасности Украины предупредила его о готовящемся покушении. 

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.
 
Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, которые по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Источник: korrespondent.net

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