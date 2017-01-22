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22. 01. 2017

СБУ опубликовала запись переговоров "киллеров" Геращенко

СБУ опубликовали видеоролик, на котором двое мужчин ведут переговоры о запланированном убийстве народного депутата.

Они просят организатора сообщить место работы жертвы, номер и марку машины. Также обсуждают, как незаметно закрепить взрывное устройство и быстро покинуть территорию Украины.

На видео демонстрируют и кадры с исполнителями, которые находятся на улице. Мужчины стоят на обочине и курят. Что-то обговаривают, но их лица на видео "затерли" и звука в записи нет.
 
СБУ утверждает, что для подготовки убийства нардепа двое мужчин прибыли 14 декабря 2016 года на территорию Украины – в Харьков.
 
 
19 декабря они выехали в Киев, где в течение недели вели разведку и наблюдение за объектом. Отчеты они направляли своему куратору в Россию.
 
 
Злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья депутата. Изъятое взрывное устройство - это пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом примерно 400 граммов, сверхмощным магнитом, электродетонатором и элементом питания.
 
В ходе обысков в квартире и автомобиле задержанных обнаружены и изъяты подготовленные мобильные терминалы, сим-карты для приведения самодельного взрывного устройства в действие, средства коммуникации с кураторами.
 
Напомним, что исполнителями убийства нардепа должны были стать двое граждан Украины. Один из них - гражданин С. 1980 г.р. уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, последний раз - за кражу, другой - гражданин Д., 1978 г.р., уроженец АР Крым, дважды судимый за разбой.

Источник: korrespondent.net

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