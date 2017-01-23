Главные советники Трампа приступили к работе

Вице-президент США Майк Пенс провел 22 января церемонию присяги ключевых советников Дональда Трампа в Белом доме в присутствии президента, передает РИА Новости.

После присяги формально приступили к обязанностям соратники Трампа, назначение которых не требует одобрения Сената. Это новый глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, старшие советники Трампа Келлиэнн Конуэй и Стив Бэннон, а также советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, ранее были утверждены два министра в кабинете Трампа – глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Джон Келли.

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Источник: korrespondent.net