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23. 01. 2017

Главные советники Трампа приступили к работе

 
Вице-президент США Майк Пенс провел 22 января церемонию присяги ключевых советников Дональда Трампа в Белом доме в присутствии президента, передает РИА Новости.
 
После присяги формально приступили к обязанностям соратники Трампа, назначение которых не требует одобрения Сената. Это новый глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, старшие советники Трампа Келлиэнн Конуэй и Стив Бэннон, а также советник и зять Трампа Джаред Кушнер.
 
Напомним, ранее были утверждены два министра в кабинете Трампа – глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Джон Келли.
 
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Источник: korrespondent.net

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