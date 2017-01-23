Луценко озвучил подробности дела против Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в интервью 1+1, что в течение февраля ГПУ планирует провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после чего дело бывшего президента Украины Виктора Януковича будет передано в суд.

"Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы. После этого дело будет передано на рассмотрение суда и уверен, что именно украинский суд поставит точку в этом вопросе … Я надеюсь на добросовестность адвокатов, т.е. в феврале мы заканчиваем следствие, короткое ознакомление и начало судебного процесса. При этом мы все будем делать не для того чтобы было быстрее, а для того чтобы было качественно", – отметил Луценко.

Генпрокурор информировал, что следователи собрали доказательства, которые свидетельствуют, что подготовка российского вторжения в Украину началась задолго до противостояния на Майдане и бегства Януковича.

Луценко рассказал, что Украина получила письмо с официальной печатью ООН, в котором говорится, что письмо Януковича к Путину было приобщено в качестве официального документа Совета безопасности ООН по просьбе представителя российской делегации Чуркина.

Янукович рассказал о скандальном письме к Путину

"Это легитимизирует тот факт, что именно Янукович призвал войска РФ вторгнуться на территорию Украины. За это время мы допросили 32 свидетеля, которые дают исчерпывающую картину о том, как Янукович совершал государственную измену. Важные показания дал, министр внутренних дел Арсен Аваков. Вот позавчерашний его допрос, в котором он выдает расписку Януковича о том, что он отказывается от государственной охраны по состоянию на 24 февраля 2014 года. Это полностью опровергает всю его ложь в обращении к Путину о том, что на территории Крыма ктото-то угрожает", – отметил Генпрокурор.

По его словам, личная подпись Януковича, переданная министру внутренних дел Авакову, свидетельствует о том, что он сбежал из Киева и принял решение перейти на сторону врага РФ фактически под его охрану.

"Также мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в Крым в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", – подчеркнул Луценко.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в уголовном деле по подозрению Януковича в государственной измене.

Источник: korrespondent.net