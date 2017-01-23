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23. 01. 2017

На границе с Польшей застряли около 1000 автомобилей

 
К пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00 в очередях стояли 1060 автомобилей, передает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
 
Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 280, "Шегини" – 200, "Ягодын" – 170, "Рава-Руська" – 150 автомобилей.
 
В пунктах пропуска "Устилуг", "Угрынив" и "Грушив" – застряли по 70 транспортных средств, а в пункте пропуска "Смильница" – 50.
 
На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.
 
Ранее сообщалось, что польские пограничники разоблачили международную преступную группировку, которая занималась изготовлением фальшивых документов, позволяющих гражданам Украины находиться в Польше и выезжать на работу в другие страны Евросоюза.
 
Киев: РФ ужесточила пересечение границы украинцам

Источник: korrespondent.net

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