Мадонна опровергла ругательства в адрес Трампа

Певица Мадонна заявила, что ее ругательные слова в адрес президента США Дональда Трампа во время женского марша "грубо вырвали из контекста", передает АР.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором постаралась "прояснить некоторые важные моменты".

"Я говорила метафорически и поделилась двумя способами смотреть на вещи – один – с надеждой, второй – чувствовать злость и негодование, которые я сама чувствовала", – написала Мадонна.

Она отметила, что злость "ничего не меняет" и "единственный способ изменить все к лучшему – действовать с любовью".

По словам певицы, она не пропагандирует насилие и люди должны слушать ее речь "в полном объеме, а не одну фразу грубо вырванную из контекста".

Yesterday's Rally. was an amazing and beautiful experience. I came and performed Express Yourself and thats exactly what i did. However I want to clarify some very important things. I am not a violent person, I do not promote violence and it's important people hear and understand my speech in it's entirety rather than one phrase taken wildly out of context. My speech began with " I want to start a revolution of love." ♥️ I then go on to take this opportunity to encourage women and all marginalized people to not fall into despair but rather to come together and use it as a starting point for unity and to create positive change in the world. I spoke in metaphor and I shared two ways of looking at things — one was to be hopeful, and one was to feel anger and outrage, which I have personally felt. However, I know that acting out of anger doesn’t solve anything. And the only way to change things for the better is to do it with love. It was truly an honor to be part of an audience chanting “we choose love”. 🙏🏻🇺🇸♥️🙏🏻🇺🇸♥️🙏🏻🇺🇸♥️🙏🏻🇺🇸♥️🙏🏻🇺🇸 ******************************************************* Фото опубликовано Madonna (@madonna) Янв 22 2017 в 10:49 PST

Ранее сообщалось, что CNN приостановил прямую трансляцию речи Мадонны из-за нецензурных высказываний в адрес Трампа.

В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику. "Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать", – сказала ведущая. Против Трампа протестовало более миллиона человек

Источник: korrespondent.net