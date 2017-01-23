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23. 01. 2017

WikiLeaks обнародует декларацию Трампа

 
Портал WikiLeaks призвал в Twitter пользователей Сети прислать им электронную версию налоговой декларации президента США Дональда Трампа.
 
"Советница Трампа Келлиэнн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не будет показывать свою налоговую декларацию. Значит, мы сможем ее показать", − говорится в сообщении.
 
В нем также указан адрес для отправки документов.
 

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.

— WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.
 
WikiLeaks раскритиковал отказ Трампа обнародовать информацию о своем финансовом состоянии.
 

Trump's breach of promise over the release of his tax returns is even more gratuitous than Clinton concealing her Goldman Sachs transcripts.

— WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек оставили свои подписи на сайте Белого дома под петицией за опубликование полной налоговой декларации Трампа. 
 
Против Трампа протестовало более миллиона человек

Источник: korrespondent.net

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