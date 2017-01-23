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23. 01. 2017

Хакеры сообщили в Twitter про ракетный удар РФ по США

 
Один из аккаунтов The New York Times в Twitter взломали хакеры. Они разместили сообщение о том, что Россия приняла решение о ракетном ударе по США, передает The Hill.
 
"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", – говорилось в сообщении, опубликованном утром 22 января.
 
Позже издание заявило о взломе аккаунта: "Мы удалили несколько твитов, опубликованных без нашего разрешения этим утром. Мы проводим расследование".
 

This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo

— newyorkist (@Newyorkist) 22 января 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что хакеры совершили ряд удаленных кибератак на банкоматы более десяти стран.
 
Американские хакеры взломали сайт МИД РФ

Источник: korrespondent.net

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