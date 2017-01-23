Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 03:40
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
23. 01. 2017

Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в феврале

 
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу в Вашингтоне в начале февраля, сообщили в Белом доме.
 
"Президент пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в Белом доме в начале февраля", − говорится в сообщении администрации Трампа после телефонного разговора лидеров двух стран.
 
В Белом доме уточнили, что в разговоре обсуждалось "развитие особых отношений, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".
 
Трамп подтвердил, что США поддерживают безопасность Израиля, и отметил важность сотрудничества стран в военной и разведывательной областях.
 
Трамп и Нетаньяху договорились продолжить тесные консультации по ряду региональных вопросов, в том числе по угрозе со стороны Ирана". 
 
Также президент США отметил, что мир между Израилем и Палестиной может быть достигнут только путем прямых переговоров, и обещал помочь Израилю в разрешении конфликта.
 
Напомним, Трамп пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к стране с неуважением.
 
Израиль продолжит строительство в Восточном Иерусалиме

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.