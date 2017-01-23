Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в феврале

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу в Вашингтоне в начале февраля, сообщили в Белом доме.

"Президент пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в Белом доме в начале февраля", − говорится в сообщении администрации Трампа после телефонного разговора лидеров двух стран.

В Белом доме уточнили, что в разговоре обсуждалось "развитие особых отношений, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".

Трамп подтвердил, что США поддерживают безопасность Израиля, и отметил важность сотрудничества стран в военной и разведывательной областях.

Трамп и Нетаньяху договорились продолжить тесные консультации по ряду региональных вопросов, в том числе по угрозе со стороны Ирана".

Также президент США отметил, что мир между Израилем и Палестиной может быть достигнут только путем прямых переговоров, и обещал помочь Израилю в разрешении конфликта.

Напомним, Трамп пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к стране с неуважением.

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Источник: korrespondent.net