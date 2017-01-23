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23. 01. 2017

В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий

 
В китайском городе Ухань, который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны, за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов, сообщает The Daily Mail.
 
Для одновременного сноса бетонных построек понадобилось около пяти тонн тротила.
 
Взрывчатку заложили примерно в 120 тысяч мест в зданиях. Отмечается, что "взрыв" 12-этажных домов произошел 21 января. 
 
На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также построят небоскреб высотой 707 метров.
 
 
Ранее сообщалось, что пять человек погибли при взрыве на незаконном складе петард и фейерверков в китайской провинции Шаньдун.

Источник: korrespondent.net

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