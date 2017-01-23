В РФ заявили о провокациях Украины в Черном море

Руководитель пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев сообщил в интервью Российской газете, что действия ВМС Украины в Черном море "создают реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности РФ".

Он отметил, что российские спецслужбы совместно с ВМФ России пресекают их.

По информации Медведева, Украина якобы нарушает государственную границу России, а украинские граждане совершают провокационные действия.

"Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия − открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке Таврида, расположенной в Черном море", − рассказал адмирал.

По его словам, о речь идет о водолазном судне Почаев − с него якобы вели обстрел – и фрегате Гетман Сагайдачный.

Как сообщал Корреспондент.net , в декабре 2015 года Государственная пограничная служба Украины заявила о незаконном перемещении двух буровых установок Черноморнефтегаза в Черном море. В МИД Украины назвали перемещение Россией буровых установок и нефтедобывающей платформы Таврида в Черном море грабежем и потребовали вернуть имущество. Позже ФСБ РФ направила сторожевой корабль Аметист для защиты буровых установок от военных кораблей Украины.

Источник: korrespondent.net