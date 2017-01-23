На праймериз социалистов во Франции лидируют Амон и Вальс

Во Франции 22 января прошел первый тур праймериз правящей Социалистической партии. По итогам голосования во второй тур вышли бывший министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Мануэль Вальс.

Согласно предварительным данным с 80% участков, Амон получает 36,2% голосов, Вальс − 31,2%.

Бывший министр экономики Арно Монтебур оказался третьим − 17,6%.

Отметим, что лидер социалистов и действующий президент Франции Франсуа Олланд отказался участвовать в предвыборной кампании.

Второй тур предварительных выборов пройдет 29 января, по его итогам будет определен кандидат в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.

По информации соцопросов, ни у одного из потенциальных кандидатов-социалистов нет больших шансов достичь финального раунда президентских выборов.

Ранее сообщалось, что по данным опроса во Франции во втором туре президентских выборов в мае 2017 года республиканец Франсуа Фийон победит лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Источник: korrespondent.net