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23. 01. 2017

На праймериз социалистов во Франции лидируют Амон и Вальс

 
Во Франции 22 января прошел первый тур праймериз правящей Социалистической партии. По итогам голосования во второй тур вышли бывший министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Мануэль Вальс.
 
Согласно предварительным данным с 80% участков, Амон получает 36,2% голосов, Вальс − 31,2%. 
 
Бывший министр экономики Арно Монтебур оказался третьим − 17,6%.
 
Отметим, что лидер социалистов и действующий президент Франции Франсуа Олланд отказался участвовать в предвыборной кампании.
 
Второй тур предварительных выборов пройдет 29 января, по его итогам будет определен кандидат в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.
 
По информации соцопросов, ни у одного из потенциальных кандидатов-социалистов нет больших шансов достичь финального раунда президентских выборов.
 
Ранее сообщалось, что по данным опроса во Франции во втором туре президентских выборов в мае 2017 года республиканец Франсуа Фийон победит лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Источник: korrespondent.net

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