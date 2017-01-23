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23. 01. 2017

Экс-президент Гамбии украл из казны $11 миллионов

 
Экс-президент Гамбии Яйя Джамме за последние недели у власти украл из казны 11,4 миллиона долларов и грузовым самолетом осуществил транспортировку дорогих автомобилей, передает агентство AFP.
 
"Гамбия находится в бедственном финансовом положении. Казна по существу пуста. Это есть реальное положение дел", − сообщил советник нового президента Адамы Барроу Маи Ахмад Фатти.
 
О пустой казне говорил и сам Барроу, который 19 января вступил в должность в посольстве Гамбии в Сенегале.
 
По словам Фатти, грузовой самолет из Чада за последние несколько часов президентства Джамме вывез различные предметы роскоши из Гамбии, в том числе автомобили, количество которых неизвестно. Сам Джамме покинул страну 22 января.
 
Напомним, президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря, победу на них одержал кандидат от оппозиции Адама Бэрроу. Джамме не признал результаты выборов и отказался уйти в отставку.
 
За день до истечения президентского срока он ввел в стране режим чрезвычайного положения.
 
В полночь 20 января Сенегал вторгся в Гамбию, стремясь вынудить Джамме передать власть Бэрроу.
 
Позже Джамме заявил, что добровольно принял решение отказаться от своего поста.

Источник: korrespondent.net

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