Трамп пересмотрит соглашение с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре начнет процесс перезаключения Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой, передает русская служба ВВС.

По его словам, встречи с канадским премьером Джастином Трюдо и мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето уже назначены.

Напомним, соглашение между тремя странами вступило в силу в 1994 году. Ранее президент США называл его худшей сделкой о взаимной торговле, которую когда-либо заключали США.

Встреча Трампа и Ньето запланирована на 31 января. О дате встречи с Трюдо пока не известно.

Как сообщал Корреспондент.net , в опубликованной на сайте Белого дома программе Трампа говорится, что если Канада и Мексика откажутся пересматривать NAFTA с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, США выйдут из соглашения.

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Источник: korrespondent.net