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23. 01. 2017

Фийон: Украине и Грузии не место в ЕС и НАТО

 
Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон в интервью газете Monde назвал безответственными заявления политиков, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО.
 
"Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО", − подчеркнул Фийон.
 
Он также добавил, что "нужно просто признать − Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО".
 
"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать", − отметил бывший премьер.
 
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что признает Крым российской территорией в случае победы на выборах.

Источник: korrespondent.net

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