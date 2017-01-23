Фийон: Украине и Грузии не место в ЕС и НАТО

Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон в интервью газете Monde назвал безответственными заявления политиков, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО.

"Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО", − подчеркнул Фийон.

Он также добавил, что "нужно просто признать − Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО".

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать", − отметил бывший премьер.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что признает Крым российской территорией в случае победы на выборах.

Источник: korrespondent.net