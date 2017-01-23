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23. 01. 2017

В Сенате США помешают отменить санкции против РФ

 
Группа американских сенаторов из обеих партий планирует представить законопроект, который запретит президенту США Дональду Трампу снять санкции с России без одобрения Конгресса, передает АВС.
 
Сенатор-демократ Чак Шумер отметил, что законодатели опасаются отмены санкций против РФ в обмен на сокращение ядерных вооружений.
 
"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", − сказал Шумер.
 
По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.
 
Шумер также раскритиковал речь Трампа на церемонии инаугурации и отметил, что президент использовал "популистскую риторику, чтобы скрыть правую повестку дня" своей администрации.

Источник: korrespondent.net

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