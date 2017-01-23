В Сенате США помешают отменить санкции против РФ

Группа американских сенаторов из обеих партий планирует представить законопроект, который запретит президенту США Дональду Трампу снять санкции с России без одобрения Конгресса, передает АВС.

Сенатор-демократ Чак Шумер отметил, что законодатели опасаются отмены санкций против РФ в обмен на сокращение ядерных вооружений.

"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", − сказал Шумер.

По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.

Шумер также раскритиковал речь Трампа на церемонии инаугурации и отметил, что президент использовал "популистскую риторику, чтобы скрыть правую повестку дня" своей администрации.

Источник: korrespondent.net