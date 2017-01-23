В США жертвами торнадо стали 18 человек

В результате торнадо и штормов а юго-востоке США погибли не менее 18 человек, сообщило АР.

Больше всего пострадали сельские районы штата Джорджия. Власти штата не исключают, что число погибших может возрасти.

Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов, предупреждают о возможном усилении ветра.

Также тяжелая ситуация, вызванная аномальной погодой, сложилась в штатах Флорида и Алабама.

В Джорджии уже объявлен режим чрезвычайного положения, президент Дональд Трамп обещал оказать пострадавшим штатам помощь.

Источник: korrespondent.net