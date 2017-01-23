Итоги 22.01: День Соборности, ругательства Мадонны

В Украине состоялся День Соборности

В городах Украины 22 января прошли мероприятия ко Дню Соборности: участники акций организовывали "живые цепи" и "гербы" Украины, проводили флешмобы.

В Киеве к празднику открыли мемориальную доску полковнику армии УНР Евгению Коновальцу.

Памятный знак появился на здании под номером 24 на улице Сечевых Стрельцов, где когда-то была казарма сечевиков.

Порошенко раздал госнаграды ко Дню Соборности

Президент провел награждение государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности.

В частности, наградили Тину Кароль. Она получила звание "Народный артист Украины".

На торжественном собрании по случаю Дня Соборности в Национальном музее Тараса Шевченко Порошенко подверг критике идею некоторых политиков, призывающих отказаться от Донбасса.

"Такая стратегия 100 процентов к миру не приведет. Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина, а не только Крым или Севастополь", – добавил президент.

Также президент заявил, что изменения в Конституции об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут сделаны только после прогресса в вопросах безопасности.

Он подчеркнул, что до момента решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию.

По словам Порошенко, восстановление территориальной целостности Украины является главным приоритетом власти.

Против Трампа протестовало более миллиона человек

В США более одного миллиона челоек протестовали против президента страны Дональда Трампа.

При этом в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, – именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тысяч человек.

Среди участников были многие звезды кино и музыки.

Задержанным во время протестов в день инаугурации Трампа в Вашингтоне предъявлены обвинения по статье о массовых беспорядках. Им грозит срок лишения свободы до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Во время женского марша против Трампа, популярная певица Мадонна нецензурно обругала президента США. Она также назвала момент инаугурации Трампа ужасающим.

Трамп прокомментировал протесты против него во многих городах США на своей странице в Twitter.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию", – написал президент США.

Британия неудачно испытала ядерную ракету

Минобороны Британии скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года.

Ракета Trident II D5, мощности которой хватит для уничтожения миллионов людей, была выпущена с подлодки Vengeance у побережья Флориды, но сбилась с курса и полетела в сторону США.

Во время испытания ракета не несла ядерной боеголовки, рассказал собеседник издания.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась подтвердить, знала ли она о неудачном запуске баллистической ракеты Trident перед дебатами в парламенте относительно модернизации программы ядерного сдерживания.

Появились подробности покушения на Геращенко Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк завил, что на нардепа Антона Геращенко покушение готовили российские спецслужбы. "Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства – российские спецслужбы ", – отметил Шкиряк . Сам Геращенко допустил, что покушение на его убийство могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины. Напомним, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, которые по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ. Луценко озвучил подробности о деле против Януковича Генпрокурор сообщил, что в течение февраля ГПУ планирует провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после чего дело бывшего президента Украины Виктора Януковича будет передано в суд. Луценко рассказал, что следователи собрали доказательства, которые свидетельствуют, что подготовка российского вторжения в Украину началась задолго до противостояния на Майдане и бегства Януковича.

Источник: korrespondent.net