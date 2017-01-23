ЦРУ проверило связи советников Трампа с Россией

Советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна проверила американская контрразведка. Как сообщила в понедельник Wall Street Journal, спецслужбы хотели проверить контакты чиновника с российскими официальными лицами.

По данным американского издания, Флинн - первый представитель администрации нового президента США, в отношении которого спецслужбы, без ведома Белого дома, провели расследование. В результате проверок ФБР совместно с ЦРУ и АНБ хотели установить "характер контактов Флинна с представителями России", а также установить, соответствовали ли эти контакты существующим законным процедурам. Интерес американских спецслужб, в частности, вызвал разговор Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 года.

Судя по тому, что информированные источники подтвердили СМИ только сам факт расследования, его результаты едва ли способны дать повод для сенсации. Пока же в публикации Wall Street Journal отмечается, что о "разоблачающих уликах" ничего неизвестно, как неизвестно и о продолжении самого расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что советники Трампа уже приступили к работе.

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Источник: korrespondent.net