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23. 01. 2017

Сутки в АТО: количество обстрелов выросло

 
В результате обстрелов за прошедшие сутки ранение получили четверо украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
 
"За прошедшие сутки на мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы", - сказано в сообщении.
 
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.
 
На донецком направлении применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородском, Луганском, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
 
Всего за сутки зафиксировано 41 обстрел украинских позиций. Позавчера обстрелов были зафиксированы 33 обстрела.
 
В ЛНР же заявили якобы об обстреле со стороны, в результате которого были повреждены дома в селе Долгое.
 
Сутки в зоне АТО: четверо военных ранены

Источник: korrespondent.net

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