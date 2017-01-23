Сутки в АТО: количество обстрелов выросло

В результате обстрелов за прошедшие сутки ранение получили четверо украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки на мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы", - сказано в сообщении.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На донецком направлении применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородском, Луганском, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за сутки зафиксировано 41 обстрел украинских позиций. Позавчера обстрелов были зафиксированы 33 обстрела.

В ЛНР же заявили якобы об обстреле со стороны, в результате которого были повреждены дома в селе Долгое.

Сутки в зоне АТО: четверо военных ранены

Источник: korrespondent.net