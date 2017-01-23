В Румынии проходят антиправительственные протесты

На антиправительственные митинги вышли десятки тысяч человек. Они протестуют закона, из-за которого будут помилованы чиновники, арестованные за отмывание денег и злоупотребление властью. Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Румынии хотело смягчить антикоррупционные законы с одновременной амнистией коррупционерам, которые сидят в тюрьмах. Как считают протестующие, такие изменения хотят сделать ради главы социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, который уже отбывает двухлетний условный срок по обвинениям в махинациях на выборах, а также медиа-магната Дана Войкулеску, который отбывает 10-летний срок за отмывание денег.

Напомним, ранее сообщалось, что по всему миру проходят марши женщин против Трампа.

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Источник: korrespondent.net