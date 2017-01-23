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23. 01. 2017

Пять генералов Нацгвардии отжались ради АТОшников

 
Генералы Национальной гвардии приняли участие во флешмобе #22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
 
Генералы Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов и Виктор Ганущак отжались 22 раза во внутреннем дворике Нацгвардии.
 
Эстафету они передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.
 
 
Напомним, ранее во флешмобе приняли участие патрульные полицейские Киева.
 
Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.
 
В сети стартовал "мертвый" флешмоб

Источник: korrespondent.net

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