Стрельба в торговом центре в Техасе, есть жертвы

В результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио (Техас) погиб, по меньшей мере, один человек. Еще пять получили ранения, сообщает The Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что два грабителя ворвались в торговый центр с целью ограбления, застрелив при этом человека, который пытался их остановить. Другой мужчина, у которого была лицензия на скрытое ношение оружия, открыл огонь по нападавшим и ранил одного из них.

Второй подозреваемый, убегая, начал стрелять, ранив при этом мужчину и женщину. Еще двое человек получили травмы, не связанные со стрельбой. Полиция разыскивает второго подозреваемого, который, как предполагают, успел покинуть торговый центр.

Напомним, осенью в результате стрельбы в одной из школ американского города Алпайн (штат Техас) погиб один человек.

Источник: korrespondent.net