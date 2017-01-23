Антон спасенный. История покушения на Геращенко

Служба безопасности Украины на выходных сообщила, что предотвратила покушение на народного депутата.

Парламентарием, которого хотели убить оказался представитель партии “Народный фронт”, советник главы МВД Антон Геращенко.

Власти уже связывают подготовку покушения на Геращенко с другими преступлениями и говорят об очередном российском заговоре против Украины.

Корреспондент.netсобрал всю информацию о покушении на убийство Геращенко.

СБУ на чеку

Служба безопасности Украины проинформировала о том, что предупредила покушение на некоего народного избранника, которое планировалось якобы при участии российских спецслужб.

Позже, стало известно, что убить хотели Антона Геращенко.

По версии СБУ, для подготовки убийства нардепа двое мужчин прибыли 14 декабря 2016 года на территорию Украины – в Харьков.

19 декабря они выехали в Киев, где в течение недели вели разведку и наблюдение за объектом. Отчеты они направляли своему куратору в Россию.

Подозреваемые - двое граждан Украины. Один из них - гражданин С. 1980 г.р. уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, последний раз - за кражу, другой - гражданин Д., 1978 года рождения, уроженец АР Крым, дважды судимый за разбой.

Злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья депутата.

Изъятое взрывное устройство - это пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом примерно 400 граммов, сверхмощным магнитом, электродетонатором и элементом питания.

В ходе обысков в квартире и автомобиле задержанных обнаружены подготовленные мобильные терминалы, сим-карты для приведения самодельного взрывного устройства в действие, средства коммуникации с кураторами.

Курировал организацию покушения якобы бывший гражданин Украины, воевавший за сепаратистов в Луганске Андрей Тихонов, проживающий в настоящий момент в Белгороде.

Месть за миротворец?

Геращенко говорит, что убить его хотели из-за активной гражданской позиции, а также из-за деятельности сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии в Украине.

На сайте Миротворец размещается большая база сепаратистов, принимающих участие в боевых действиях на Донбассе, а также российских военных, которые по данным сайта, также могут быть причастны к боям на Востоке Украины.

Однако, скандальную славу Миротворцу принесла публикация списков журналистов, которые получали аккредитацию от ЛДНР.

"Следствие считает, что это [покушение на убийство] скорее всего, связано с моей активной общественной позицией, публичной позицией относительно недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей деятельностью по развитию проекта Миротворец", – сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

По его мнению, этот сайт очень болезнен для всех лиц, которые вели и ведут подрывную деятельность против Украины.

Знакомый почерк

Другой советник главы МВД Зорян Шкиряк тоже говорит, что главные мотивы покушавшихся на Геращенко - "контртеррористическая деятельность сайта" Миротворец и "жесткая, открытая… антироссийская деятельность" нардепа.

"Почерк заказчиков идентичен с планированием и осуществлением теракта по убийству Павла Шеремета", - написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Аваков видит цепочку

Министр внутренних дел Аваков считает, что покушение на его советника – это элемент в цепи ряда преступлений, “образующих систему с центром влияния вне Украины".

По его словам, "Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных".

Аваков утверждает, что сейчас правоохранители обсуждают, обнародовать ли факты.

В принципе, глава МВД выступил в традиционном для себя стиле – опасность есть, целый заговор, мы все о ней знаем, но ничего конкретного не скажем.

Другие причины

В сети активно обсуждают предположение, что покушение на Геращенко – это пиар-ход “Народного Фронта”, рейтинг которого чрезвычайно низок, а воинственную риторику политсилы как-то оправдывать надо. Изображение из себя главной цели российских спецслужб – стандартный ход.

Всего неделю назад соратник Геращенко по партии Сергей Пашинский также рассказывал, что носит оружие при себе из-за того, то на него готовят покушение россияне.

По данным издания Страна.юа, одной из причин покушения на Геращенко мог быть а конфликт вокруг потоков контрабанды в зоне АТО. Нардеп якобы влиятелен в этой сфере.

Источник: korrespondent.net