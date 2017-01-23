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23. 01. 2017

НАПК: У большинства чиновников честные декларации

У большинства госслужащих честные декларации. Об этом заявил заместитель главы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Руслан Радецкий в эфире телеканала ZIK.

"В департаменте, за который я отвечаю (проверка электронных деклараций), уже есть 11 протоколов за несвоевременную подачу декларации… к административной ответственности уже привлечено семь человек", – сообщил Радецкий.

Он также добавил, что в НАБУ с требованием отрыть уголовные производстве уже переданы материалы по судьям, по народным депутатам, которые отказались подавать декларации.

Радецкий отметил, что суммарно на проверку декларации дается до 180 дней. "Но, если поступает информация о том, что завтра придет письмо или завтра буду заседание суда, который вынесет решение о доступе к банковской тайне, но сроки закончились – мы можем на эти два дня продолжить, но не на 180 дней", – уточнил замглавы НАПК.

Напомним, 19 января в Украине началась вторая волна электронного декларирования. Первый этап сдачи е-деклараций завершился 31 октября 2016 года.

Источник: korrespondent.net

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