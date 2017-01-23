Китай побил рекорд по рождаемости

В 2016 году в Китае родились 17,86 млн человек – самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ян Вэньчжуан.
Таких показателей удалось достичь несмотря на то, что число женщин детородного возраста снизилось на 5 млн человек. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.
Таким образом, считают китайские власти, отмена политики "одна семья - один ребенок" оказалась "очень своевременной и очень эффективной".
Китай решил внести поправки в свою демографическую политику в конце октября 2015 года – правящая коммунистическая партия разрешила семьям иметь по двое детей.
Политика "одна семья - один ребенок" была введена в 1979 году, чтобы ограничить прирост населения. Для тех, кто хотел иметь двух детей, были предусмотрены штрафы и другие наказания.
В результате число работающих граждан начало сокращаться. Сейчас власти опасаются, что работающие китайцы скоро не смогут содержать стремительно стареющее население.
Недавно заместитель директора Национальной комиссии по вопросам здравоохранения и планирования семьи КНР Ван Пэйань заявил, что Китай сохранит ограничение на количество детей в семье по меньшей мере до 2045 года.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
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Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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