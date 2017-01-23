Посол: Украина поднимет два вопроса в Совбезе ООН

В течение председательства Украины в Совбезе ООН в течение февраля украинская делегация вынесет на обсуждение два тематических вопроса: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе.
Об этом в интервью Левому берегу сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
По его словам, первая тема – защита объектов критической инфраструктуры, будет рассматриваться 13 февраля.
"Конечно, эта тема очень актуальна в первую очередь для Украины, но является не менее актуальной и для многих других стран", – сказал Ельченко.
На эти дебаты пригласили специальных экспертов из международных организаций, которые занимаются вопросами угроз в соответствующих секторах экономики: ОЗХЗ (Организация по запрещению химического оружия), Международная морская организация, Интерпол и т.д. По результатам запланировано принятие специальной резолюции.
Вторая тема – урегулирование конфликтов в Европе, предложенная для рассмотрения на 21 февраля.
"Как не странно, но этот вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности 20 лет. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах. А это середина 90-х", – отметил Ельченко.
По его словам, Украину больше всего в этих дебатах интересует, как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе.
"Для нас это важно в контексте ситуации на Донбассе. Именно в контексте того, что это европейский конфликт, который угрожает не только Европе, но и всему миру. И что он очень далек от урегулирования. Для других стран, со стороны почти всех членов ЕС, также огромный интерес к этой теме... Будет возможность снова поставить вопрос так называемых "замороженных конфликтов", – сказал Ельченко.
Он сообщил, что на эту дискуссию пригласили высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Курца, генерального секретаря ОБСЕ Дзаньера. Возможно, будут еще представители других европейских организаций.
Как сообщал Корреспондент.net, Украина в феврале нынешнего года возглавит Совбез ООН. А посол Украины в этой организации Владимир Ельченко займет кресло председателя Совбеза ООН.
Напомним, в 2015 году пять стран – Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония – были избраны непостоянными членами Совбеза ООН на 2016-2017 годы.
Сам Совет Безопасности состоит из 15 членов ООН. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами СБ. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из десяти непостоянных членов.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-