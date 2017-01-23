Посол: Украина поднимет два вопроса в Совбезе ООН

В течение председательства Украины в Совбезе ООН в течение февраля украинская делегация вынесет на обсуждение два тематических вопроса: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе.

Об этом в интервью Левому берегу сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, первая тема – защита объектов критической инфраструктуры, будет рассматриваться 13 февраля.

"Конечно, эта тема очень актуальна в первую очередь для Украины, но является не менее актуальной и для многих других стран", – сказал Ельченко.

На эти дебаты пригласили специальных экспертов из международных организаций, которые занимаются вопросами угроз в соответствующих секторах экономики: ОЗХЗ (Организация по запрещению химического оружия), Международная морская организация, Интерпол и т.д. По результатам запланировано принятие специальной резолюции.

Вторая тема – урегулирование конфликтов в Европе, предложенная для рассмотрения на 21 февраля.

"Как не странно, но этот вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности 20 лет. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах. А это середина 90-х", – отметил Ельченко.

По его словам, Украину больше всего в этих дебатах интересует, как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе.

"Для нас это важно в контексте ситуации на Донбассе. Именно в контексте того, что это европейский конфликт, который угрожает не только Европе, но и всему миру. И что он очень далек от урегулирования. Для других стран, со стороны почти всех членов ЕС, также огромный интерес к этой теме... Будет возможность снова поставить вопрос так называемых "замороженных конфликтов", – сказал Ельченко.

Он сообщил, что на эту дискуссию пригласили высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Курца, генерального секретаря ОБСЕ Дзаньера. Возможно, будут еще представители других европейских организаций.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина в феврале нынешнего года возглавит Совбез ООН. А посол Украины в этой организации Владимир Ельченко займет кресло председателя Совбеза ООН.

Напомним, в 2015 году пять стран – Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония – были избраны непостоянными членами Совбеза ООН на 2016-2017 годы.

Сам Совет Безопасности состоит из 15 членов ООН. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами СБ. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из десяти непостоянных членов.

Источник: korrespondent.net