Турпоток из Украины в Грузию продолжает расти

Поток туристов из Украины в Грузию в 2016 году увеличился на 21,8% по сравнению с 2015 годом и составил более 172 тысяч человек.

Как сообщил посол Грузии в Украине Михэил Уклеба, в целом, в 2016 году Грузию посетили 6,35 млн туристов, что на 7,6% больше, чем в 2015 году.

В топ-5 стран, туристы из которых, посетили Грузию, вошли: Азербайджан – 1,523 млн человек (+9,3%), Армения – 1,496 млн (+1,9%), Турция – 1,254 (меньше на 9,9%), Россия – 1,037 млн (+12%) и Украина.

Прибыль от туризма в Грузии в 2016 году превысила $2 млрд.

Количество украинских туристов в Грузии растет уже несколько лет подряд. Так, туристический поток из Украины в Грузию в 2015 году увеличился на 15-20% по сравнению с 2014 годом. Тогда Грузию посетили более 120 тысяч украинцев.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Турцию посетило рекордное количество украинцев – более миллиона человек. Самые популярные среди граждан Украины направления – Анталия, Стамбул и Мугла.

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Источник: korrespondent.net