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23. 01. 2017

Савченко опубликовала новые списки пленных

 
Нардеп Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных и пропавших без вести. В списках есть как украинцы, так и российские военные и гражданские, попавшие в украинские тюрьмы за преступления против Украины. Списки Савченко выложила в Facebook.
 
"Обновленные списки за 22 января 2017 года. С дополнительной информацией. Для всех, кто обращается: если вы хотите, чтобы удалось установить возможное местонахождение или выяснить, что случилось с вашими родными, предоставляйте полную информацию, для того чтобы можно было сориентироваться, в какой стороне их искать", - написала Савченко.
 

Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных

 
Также она уточнила, что в этих списках есть 1195 человек.
 

Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных

 

Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных

 

Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных

 
"Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", – добавила Савченко.
 
Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки украинских пленных, а позже признала списки устаревшими.
 
В соцсети обсуждают фото-компромат на Савченко

Источник: korrespondent.net

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