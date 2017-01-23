Нардеп Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных и пропавших без вести. В списках есть как украинцы, так и российские военные и гражданские, попавшие в украинские тюрьмы за преступления против Украины. Списки Савченко выложила в Facebook.

"Обновленные списки за 22 января 2017 года. С дополнительной информацией. Для всех, кто обращается: если вы хотите, чтобы удалось установить возможное местонахождение или выяснить, что случилось с вашими родными, предоставляйте полную информацию, для того чтобы можно было сориентироваться, в какой стороне их искать", - написала Савченко.

Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных

Также она уточнила, что в этих списках есть 1195 человек.

Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных

Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных Cмотрите фотогалерею: Савченко опубликовала новые списки пленных

"Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", – добавила Савченко.

Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки украинских пленных, а позже признала списки устаревшими.

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Источник: korrespondent.net