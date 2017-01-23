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23. 01. 2017

Движения Femen больше нет – активистка

Движения Femen не существует с 2015 года. Активистки не поделили власть и влияние. Об этом в интервью Апострофу заявила активистка движения Яна Жданова.

"Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет", – сказала она.

По словам Ждановой, изначального концепта движения уже нет, проводятся отдельные акции в разных странах, но нынешняя деятельность уже имеет с Femen мало общего.

"Происходит черт знает что. Каждый имитирует какую-то деятельность: в Испании, во Франции, даже в Украине осталось пару девочек под предводительством Анны Гуцол. Что-то они время от времени выстреливают, проводят акции… Но такое: сидели-сидели, а потом вдруг подумали, а не пойти ли нам что-то сделать?" – посетовала Жданова и добавила, что уже нет той системы и того концепта, который был изначально.

Она отметила, что сейчас Femen – это больше не организация, а стиль протеста: "Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют. Люди используют свое тело в арте, политической борьбе как способ выразить свою политическую позицию".

Жданова также заявила, что распад Femen начался с момента появления в нем "самопровозглашенных лидеров".

"Закончили мы так же, как все классические женские феминистические организации: все перессорились, не поделили власть и влияние, начали говорить "а мы круче", "нет, я круче, я лидер", – резюмировала Жданова.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 ноября 2016 года активистки Femen разделись на участке в Нью-Йорке, где должен был голосовать Дональд Трамп. Девушки c надписями на спинах "Femen USA" выкрикивали лозунги.

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Источник: korrespondent.net

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