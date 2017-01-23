Названы депутаты, декларации которых проверяет ГПУ

Госфискальная служба проверит уплату налогов девяти депутов по ходатайству Генпрокуратуры. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Сейчас опубликовано девять решений Печерского суда Киева по девяти нардепам, принятые по ходатайству Генпрокуратуры. В списке - Олесь Довгий, Евгений Бакулин, Андрей Лозовой, Юрий Солод - муж Натальи Королевской, Борислав Розенблат, Андрей Рыбалка, Александр Горбунов, Виктор Романюк и Геннадий Бобов.

ДФС должна проверить нардепа Олеся Довгого из группы "Воля народа". Довгий задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн грн. В то же время, как утверждают в ГПУ со ссылкой на данные налоговой, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн.

Кроме того, нардеп Довгий в 2015 году приобрел корпоративные права ООО КВ Менеджмент за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Суд разрешил проверить Борислава Розенблата от Блока Петра Порошенко. Так, Розенблат задекларировал почти 109 млн грн на счетах в банках и наличными. Но, как утверждают в ГПУ, в 1998-2015 гг. Розенблат уплатил налоги только с 3,3 млн грн.

Также должны проверить Евгения Бакулина, члена фракции Оппозиционный блок, экс-председателя правления НАК "Нафтогаз". Бакулин задекларировал деньги наличными и в банках в эквиваленте 42,4 млн грн, дом, купленный в 2011 году за 5,4 млн грн., а также два авто, суммарная стоимость которых около 2,5 млн грн. При этом, прокуратура располагает данными, что в 1998-2015 гг. Бакулин уплатил налоги с 13 млн грн доходов.

Будут проверять нардепа Андрея Лозового, замглавы фракции Радикальной партии Олега Ляшко.Лозовой задекларировал наличными 150 тыс евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. В то же время, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на выполнение депутатских полномочий.

Должны проверить и Андрея Рыбалку от Радикальной партии Олега Ляшко. Нардеп задекларировал более 49 млн грн наличными и в банках при том, что в 1999-2015 гг. уплатил налоги только с 16 млн грн дохода.

Проверять будут также нардепа Александра Горбунова от "Народного Фронта", который задекларировал активы в эквиваленте 12 млн грн. При этом в ГПУ со ссылкой на данные налоговой утверждают, что Горбунов с 1998 заработал только 1,2 млн грн.

Известно, что будут проверять Виктора Романюка от "Народного Фронта", который задекларировал более 15 млн грн наличными при том, что в 1998-2015 гг. уплатил налоги с 1,4 млн грн.

Есть решение суда по проверке нардепа Юрия Солода от "Оппозиционного блока", мужа нардепа Натальи Королевской. Солод задекларировал почти 35 млн грн, а также квартиру стоимостью более 8 млн грн. При этом, в 1998-2015 гг. Солод официально заработал чуть более 3 млн грн.

Еще ГПУ попросила проверить нардепа Геннадия Бобова из группы "Видродження". Бобов задекларировал наличными 100 млн грн, 2,5 млн долларов и 1,8 млн долларов своей жены. По информации ДФС, в 1998-2015 гг. Бобов заработал 118,7 млн грн.

Напомним, Генпрокуратура инициировала проверку 29 нардепов по факту несоответствия между декларируемыми средствами и официальными доходами. Информации об именах остальных 20 нардепов пока нет.